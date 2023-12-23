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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Эвертон» в матче АПЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ришарлисон (9-я минута) и Сон Хын Мин (18). У гостей мяч забил Андре Гомеш (82).

«Тоттенхэм», набравший 36 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (16) располагается на 16-й строчке.

В еще одной встрече вечера лондонский «Фулхэм» дома уступил «Бёрнли» — 0:2. Игру судила Ребекка Уэлш. Она стала первой в истории женщиной, назначенной главным арбитром матча АПЛ. Уэлш начала судейскую карьеру в 2010 году, в 2021 году она стала первой женщиной, судившей матч Английской футбольной лиги (EFL).

Результаты других матчей:

«Лутон Таун» — «Ньюкасл» — 1:0;

«Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 2:3.

Тоттенхэм Хотспур
2:1
Первый тайм: 2:0
Эвертон
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