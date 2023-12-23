Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Эвертон» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ришарлисон (9-я минута) и Сон Хын Мин (18). У гостей мяч забил Андре Гомеш (82).

В еще одной встрече вечера лондонский «Фулхэм» дома уступил «Бёрнли» — 0:2. Игру судила Ребекка Уэлш. Она стала первой в истории женщиной, назначенной главным арбитром матча АПЛ. Уэлш начала судейскую карьеру в 2010 году, в 2021 году она стала первой женщиной, судившей матч Английской футбольной лиги (EFL).