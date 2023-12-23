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23 декабря, источник: Vesti.kz

Аймбетов близок к уходу из «Астаны». У него есть варианты в Европе

Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов может покинуть «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

У 28-летнего нападающего заканчивается срок действия контракта с клубом. Сам игрок рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Известно, что на него выходили зарубежные клубы, в том числе из Турции, где нападающий не будет считаться легионером. Ранее Аймбетову сделали предложения «Тобол», «Актобе» и «Ордабасы».

В минувшем сезоне КПЛ на счету воспитанника «Актобе» 25 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три ассиста. Также на его счету три гола в составе сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 и один мяч в квалификации Лиги чемпионов.

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