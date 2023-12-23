Аймбетов близок к уходу из «Астаны». У него есть варианты в Европе

У 28-летнего нападающего заканчивается срок действия контракта с клубом. Сам игрок рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Известно, что на него выходили зарубежные клубы, в том числе из Турции, где нападающий не будет считаться легионером. Ранее Аймбетову сделали предложения «Тобол», «Актобе» и «Ордабасы».

В минувшем сезоне КПЛ на счету воспитанника «Актобе» 25 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три ассиста. Также на его счету три гола в составе сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 и один мяч в квалификации Лиги чемпионов.