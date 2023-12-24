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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Названы главные претенденты на чемпионство в КПЛ-2024

Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился прогнозом на чемпионат Казахстана по футболу в следующем сезоне. По мнению автора, за золото будут бороться «Астана», «Актобе» и «Тобол», сообщают Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: pflk.kz

«Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но сопоставляя размеры бюджетов клубов, смеем предположить, что кто-то из этой тройки станет в следующем сезоне чемпионом Казахстана.

Ранее мы неоднократно писали, что шорт-лист на медали чемпионата или Кубок страны (читай еврокубковые места) гораздо шире. Сюда можно смело включить “Ордабасы”, “Елимай” и “Кайрат”. Предупреждая вопросы об “Ордабасы”, отметим, что это действительно сильная команда. Она будет бороться за самые высокие места, однако чемпионом не станет. Почему? Не хватит инерции.

Кроме того, из-за возможной отмены лимита на легионеров каждая команда должна значительно усилиться. В сезоне-2024 каждый может обыграть каждого. Будет много неожиданных результатов. Определяющими факторами в борьбе за чемпионский титул станут:
— размер бюджета и самое главное, финансовая стабильность;
— укомплектованность и глубина состава;
— хороший старт в чемпионате. В этом году претендентам очень важно будет хорошо стартовать», — пишет источник.

Напомним, в минувшем сезоне «Ордабасы» впервые в своей истории завоевал золотые медали. В топ-3 также вошли «Астана» и «Актобе».

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