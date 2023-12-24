Названы главные претенденты на чемпионство в КПЛ-2024

«Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но сопоставляя размеры бюджетов клубов, смеем предположить, что кто-то из этой тройки станет в следующем сезоне чемпионом Казахстана.



Ранее мы неоднократно писали, что шорт-лист на медали чемпионата или Кубок страны (читай еврокубковые места) гораздо шире. Сюда можно смело включить “Ордабасы”, “Елимай” и “Кайрат”. Предупреждая вопросы об “Ордабасы”, отметим, что это действительно сильная команда. Она будет бороться за самые высокие места, однако чемпионом не станет. Почему? Не хватит инерции.



Кроме того, из-за возможной отмены лимита на легионеров каждая команда должна значительно усилиться. В сезоне-2024 каждый может обыграть каждого. Будет много неожиданных результатов. Определяющими факторами в борьбе за чемпионский титул станут:

— размер бюджета и самое главное, финансовая стабильность;

— укомплектованность и глубина состава;

— хороший старт в чемпионате. В этом году претендентам очень важно будет хорошо стартовать», — пишет источник.