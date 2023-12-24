Салах стал автором уникального достижения в АПЛ
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом».
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом».
На 29-й минуте сравнял счет. Это его 10-й забитый мяч в ворота лондонского клуба в истории.
Он является единственным игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов «Арсеналу», «Манчестер Сити» (11) и «Манчестер Юнайтед» (12), сообщает Swuawka.
Салах также вошел в список 10 лучших бомбардиров АПЛ, обогнав экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна, который забил 150 голов.
В активе 31-летнего египтянина 151 забитый мяч в чемпионате Англии.