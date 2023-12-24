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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:46 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ хочет подписать вратаря сборной Казахстана

Вратарь молодежной сборной Казахстана и ФК «Кайрат» Темирлан Анарбеков заинтересовал столичный «Женис», передают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: КФФ

По информации JAY Football Анарбеков в ближайшее время может перейти в «Женис». Примечательно, что в декабре «Кайрат» заключил новое соглашение с 20-летним вратарем, которое рассчитано до конца 2026 года. В минувшем сезоне голкипер алматинцев защищал ворота «Кайрат-Жастар». Также он является основным голкипером молодежной сборной Казахстана.

На данный момент Анарбеков проходит сборы с основным составом алматинцев, которые проходят на базе «желто-черных».

Добавим, что «Женис» вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана, заняв третье место по итогам турнира первой лиги-2023.

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