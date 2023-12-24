Новичок КПЛ хочет подписать вратаря сборной Казахстана

По информации JAY Football Анарбеков в ближайшее время может перейти в «Женис». Примечательно, что в декабре «Кайрат» заключил новое соглашение с 20-летним вратарем, которое рассчитано до конца 2026 года. В минувшем сезоне голкипер алматинцев защищал ворота «Кайрат-Жастар». Также он является основным голкипером молодежной сборной Казахстана.