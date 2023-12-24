«Ордабасы» готов расстаться с защитником сборной Казахстана

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации meta-ratings.kz у опытного защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Также уточняется, что вместо Малого действующий чемпион Казахстана планирует подписать 29-летнего Улара Жаксыбаева. Экс-защитник «Аксу» ранее уже выступал в составе «Ордабасы».

Отметим, что ранее президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов заявил о продлении контракта с 15 игроками основного состава, включая футболистов сборной Казахстана.