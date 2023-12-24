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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» готов расстаться с защитником сборной Казахстана

Ведущий защитник «Ордабасы» Сергей Малый может сменить команду в зимнее трансферное окно.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

По информации meta-ratings.kz у опытного защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Также уточняется, что вместо Малого действующий чемпион Казахстана планирует подписать 29-летнего Улара Жаксыбаева. Экс-защитник «Аксу» ранее уже выступал в составе «Ордабасы».

Отметим, что ранее президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов заявил о продлении контракта с 15 игроками основного состава, включая футболистов сборной Казахстана.

Малый в прошедшем сезоне КПЛ провел 20 матчей и забил четыре гола. В Казахстане центрбек также выступал за «Шахтер», «Астану», «Иртыш» и «Тобол».

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