«Ордабасы» готов расстаться с защитником сборной Казахстана
Ведущий защитник «Ордабасы» Сергей Малый может сменить команду в зимнее трансферное окно.
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Ведущий защитник «Ордабасы» Сергей Малый может сменить команду в зимнее трансферное окно.
По информации meta-ratings.kz у опытного защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Также уточняется, что вместо Малого действующий чемпион Казахстана планирует подписать 29-летнего Улара Жаксыбаева. Экс-защитник «Аксу» ранее уже выступал в составе «Ордабасы».
Отметим, что ранее президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов заявил о продлении контракта с 15 игроками основного состава, включая футболистов сборной Казахстана.
Малый в прошедшем сезоне КПЛ провел 20 матчей и забил четыре гола. В Казахстане центрбек также выступал за «Шахтер», «Астану», «Иртыш» и «Тобол».