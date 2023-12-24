СМИ узнали о планах Мбаппе на зимнее трансферное окно

По информации портала, форвард не хочет повторения ситуации, которая произошла в прошлое трансферное окно, когда вокруг его фамилии было множество слухов. Мбаппе и «ПСЖ» пришли к соглашению, что он не будет форсировать уход зимой, хотя с 1 января Мбаппе сможет вести переговоры с другими командами без участия в них «ПСЖ».