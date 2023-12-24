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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о планах Мбаппе на зимнее трансферное окно

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает sport.es.

ПСЖ
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Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности по трансферу Мбаппе.

По информации портала, форвард не хочет повторения ситуации, которая произошла в прошлое трансферное окно, когда вокруг его фамилии было множество слухов. Мбаппе и «ПСЖ» пришли к соглашению, что он не будет форсировать уход зимой, хотя с 1 января Мбаппе сможет вести переговоры с другими командами без участия в них «ПСЖ».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

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