СМИ узнали о планах Мбаппе на зимнее трансферное окно
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает sport.es.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает sport.es.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности по трансферу Мбаппе.
По информации портала, форвард не хочет повторения ситуации, которая произошла в прошлое трансферное окно, когда вокруг его фамилии было множество слухов. Мбаппе и «ПСЖ» пришли к соглашению, что он не будет форсировать уход зимой, хотя с 1 января Мбаппе сможет вести переговоры с другими командами без участия в них «ПСЖ».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.