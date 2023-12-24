Глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

71-летний миллиардер приобрел 25 процентов акций «МЮ» класса A и 25 процентов акций класса B. Кроме того, он дополнительно выделил 300 миллионов долларов, предназначенные для будущих инвестиций. Теперь компания INEOS будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».