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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

История дружбы Месси и Суареса. Не любят обсуждать футбол, дарят друг другу пижамы и защищают в соцсетях

Лео и Луис вновь встретятся в Майами.

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Источник: AFP 2023

«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса — уругваец присоединится к команде в январе. Как сообщил Фабрицио Романо, форвард подписал годичный контракт с опцией продления на год.

Но самое главное — это то, что Суарес воссоединится со своими экс-партнерами по «Барселоне» — Лионелем Месси и Жорди Альбой. У Луиса отличные отношения с Альбой, но между уругвайцем и Лео особая дружба, которая зародилась еще в 2014-м.

Дружба Месси и Суареса помогла создать эпическую футбольную связку

В 2014-м Суарес перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 65 миллионов евро. Так зародилась легендарная связка МСН и дружба Луиса с Лео. Как сказал сам форвард, у него сразу наладился контакт с десятым номером каталонцев.

Источник: AFP 2023

«Аргентинцы хорошо ладят с уругвайцами, к тому же мы одного возраста. Футболисты не любят все время говорить о футболе. У нас есть и другие дела, например дети. Это создает отношения еще более крепкими. Вы встречаетесь за бутылкой мате, проводите вместе день, ужинаете с женами — это хорошо, потому что ты знаешь, что когда ты встречаешься со своими друзьями, то у твоей жены тоже будет компания, иногда это бывает тяжело», — рассказывал Луис.

В конце октября уругваец отбыл дисквалификацию за укус Кьеллини и дебютировал за каталонцев. Через несколько недель «Барселона» играла с «Аяксом» в Лиге чемпионов, во время которого Лео обратился к Суаресу: «Толстяк, ты будешь “ложной девяткой”, а я буду открываться справа». В итоге Месси оформил дубль.

Источник: AP 2023

Великолепная атмосфера в раздевалке, поддерживаемая Суаресом и Лео, помогла «Барселоне» взять требл и набить трио MSN космическую статистику во всех турнирах: у Луиса 48 результативных действий за сезон-2014/15, у Месси — 89, у Неймара — 49.

Источник: AP 2023

Проследить за дружбой Месси и Лионеля можно было через соцсети: уругваец дарил одноклубнику пижаму с надписью «Я ненавижу утро», радовался за его хет-трики, награды и публиковал фото с вечерних прогулок в компании их жен.

Источник: AFP 2023

Жены Месси и Суареса Антонелла Рокуццо и София Бальби с детьми

Сила дружбы была настолько огромной, что тренер Хорхе Сампаоли просил ФИФА дисквалифицировать игроков:

«ФИФА должна вмешаться в эту ситуацию. Дружба Месси, Суареса и Неймара — худшее, что случилось в мире футбола. Месси способен выигрывать матчи в одиночку, а когда рядом с ним играют Суарес и Неймар, у соперников нет шансов. ФИФА должна их дисквалифицировать».

Сам Суарес вспоминал, что никто из трио не жадничал: друзья искренне радовались голам друг друга и дарили право пробить пенальти — никто не ставил себя выше других.

Суарес и Месси даже соорудили легендарный гол с пенальти в ворота «Сельты». Вы точно его видели — Лео вместо удара откатил мяч под удар Луису, который первым оказался на мяче и забил.

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Месси хотел уйти из «Барсы» после изгнания Суареса

Но всему приходит конец, и в 2020-м Рональд Куман и Хосеп Бартомеу разлучили Суареса и Лео. Экс-президент «Барсы» довел клуб до огромных убытков и начал расчищать состав от дорогих активов. Куман особо не противился уходу уругвайца, считая, что он уже не тянет высокий уровень, хотя в сезоне-2019/20 он оформил 33 результативных действия в 36 играх.

Месси взбесился и даже попытался покинуть «Барселону» — настолько ему надоело самодурство Бартомеу. А позже он публично высказался о ситуации: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет».

В итоге Суарес, которого списали руководители каталонцев, взял чемпионство с «Атлетико», опередив бывший клуб на семь очков. Но Месси все равно был счастлив за партнера, заявив ему перед последним туром чемпионата, что тот заслужил победу.

Источник: AP 2023

А через год пришло время публичной обратной связи — Луис поздравил аргентинца с победой на ЧМ-2022, позвонив ему после матча. К слову, Суарес также защищал Месси и Неймара от критики фанов «ПСЖ»: «Как всегда, у футбола нет памяти. Всегда с вами, Лео и Неймар».

Источник: AFP 2023

Сейчас Неймар и Месси уехали подальше от критиков и давления — один сейчас в «Аль-Хиляле» (хоть и травмирован), а второй радует американскую публику в Майами. Уже в скором времени Суарес снова разделит с аргентинцем поле — спустя три года разлуки.

Автор: Артем Никулин

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