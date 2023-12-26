«Без Абрамовича мы в тупике». Фанаты «Челси» критикуют новое руководство команды
Болельщики лондонского «Челси» критикуют новое руководство команды и требуют вернуть Романа Абрамовича.
Болельщики лондонского «Челси» критикуют новое руководство команды и требуют вернуть Романа Абрамовича.
«Верните Абрамовича и он вернёт всё остальное менее чем за 24 часа», — написал пользователь ASIPITA.
«Не бывает и дня, чтобы я не думал про Абрамовича. Верни мне его, ты, идиот, Боули», — отреагировал Ary.
«Покойся с миром “Челси” эпохи Абрамовича», — ответил NNAEMEKA ORGU.
«Кого бы я вернул? Без Моуринью мы выиграли много трофеев, включая Лигу чемпионов. Без Евы Корнейро мы выиграли несколько титулов. Боже мой, я люблю Азара, но без него мы также выиграли Лигу. Но без нашего Дона Абрамовича мы находимся в абсолютном тупике. На данный момент это простой выбор», — ответил costabravo19.
На данный момент «Челси» после 18 сыгранных матчей в АПЛ располагается на 10-м месте с 22 очками. При этом команда в этом сезоне не участвует в еврокубках.