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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Без Абрамовича мы в тупике». Фанаты «Челси» критикуют новое руководство команды

Болельщики лондонского «Челси» критикуют новое руководство команды и требуют вернуть Романа Абрамовича.

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«Верните Абрамовича и он вернёт всё остальное менее чем за 24 часа», — написал пользователь ASIPITA.

«Не бывает и дня, чтобы я не думал про Абрамовича. Верни мне его, ты, идиот, Боули», — отреагировал Ary.

«Покойся с миром “Челси” эпохи Абрамовича», — ответил NNAEMEKA ORGU.

«Кого бы я вернул? Без Моуринью мы выиграли много трофеев, включая Лигу чемпионов. Без Евы Корнейро мы выиграли несколько титулов. Боже мой, я люблю Азара, но без него мы также выиграли Лигу. Но без нашего Дона Абрамовича мы находимся в абсолютном тупике. На данный момент это простой выбор», — ответил costabravo19.

На данный момент «Челси» после 18 сыгранных матчей в АПЛ располагается на 10-м месте с 22 очками. При этом команда в этом сезоне не участвует в еврокубках.

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