«Кайрат» объявил о трансфере титулованного легионера

Источник: ФК "Динамо" (Батуми)

26-летний Зариа начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Саско».

В 2015 году новичок алматинцев перешел в тбилисское «Динамо», где провел пять с половиной лет. Вместе с командой трижды становился чемпионом Грузии, еще по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Последние три года защищал цвета батумского «Динамо». В этом году отыграл 39 матчей, в которых забил девять мячей и выполнил пять голевых передач, тем самым помог своей команде завоевать золотые медали.