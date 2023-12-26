«Кайрат» объявил о трансфере титулованного легионера
«Кайрат» объявил о переходе грузинского полузащитника Георги Зарии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.
Кайрат
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«Кайрат» объявил о переходе грузинского полузащитника Георги Зарии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.
26-летний Зариа начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Саско».
В 2015 году новичок алматинцев перешел в тбилисское «Динамо», где провел пять с половиной лет. Вместе с командой трижды становился чемпионом Грузии, еще по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Последние три года защищал цвета батумского «Динамо». В этом году отыграл 39 матчей, в которых забил девять мячей и выполнил пять голевых передач, тем самым помог своей команде завоевать золотые медали.
Осенью 2021 года Зариа дебютировал за сборную Грузии, выйдя в стартовом составе в матче с Испанией.