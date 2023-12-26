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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о трансфере титулованного легионера

«Кайрат» объявил о переходе грузинского полузащитника Георги Зарии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Кайрат
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Источник: ФК "Динамо" (Батуми)

26-летний Зариа начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Саско».

В 2015 году новичок алматинцев перешел в тбилисское «Динамо», где провел пять с половиной лет. Вместе с командой трижды становился чемпионом Грузии, еще по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Последние три года защищал цвета батумского «Динамо». В этом году отыграл 39 матчей, в которых забил девять мячей и выполнил пять голевых передач, тем самым помог своей команде завоевать золотые медали.

Осенью 2021 года Зариа дебютировал за сборную Грузии, выйдя в стартовом составе в матче с Испанией.

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