Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году

Роналду реализовал пенальти на 19-й и 68-й минутах. Еще один мяч в составе «Аль-Насра» забил Андерсон Талиска (38-я минута), дважды отличился Садио Мане (76, 82). У проигравших оба мяча забил Абдерразак Хамдалла (14, 52).

38-летний Роналду забил 53 мяча в 2023 году и обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и английского форварда германской «Баварии» Гарри Кейна, которые отличились по 52 раза. ПСЖ и «Бавария» больше не проведут матчей в 2023 году.