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23:40 (мск), источник: ТАСС

Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году

ТАСС, 26 декабря. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил два мяча в ворота «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал лидером по количеству голов в 2023 году. Встреча 18-го тура завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 5:2.

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Источник: Reuters

Роналду реализовал пенальти на 19-й и 68-й минутах. Еще один мяч в составе «Аль-Насра» забил Андерсон Талиска (38-я минута), дважды отличился Садио Мане (76, 82). У проигравших оба мяча забил Абдерразак Хамдалла (14, 52).

38-летний Роналду забил 53 мяча в 2023 году и обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и английского форварда германской «Баварии» Гарри Кейна, которые отличились по 52 раза. ПСЖ и «Бавария» больше не проведут матчей в 2023 году.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср».

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