Уткин: «МЮ» пытается узнать себя в зеркале, но оттуда смотрит набор снусмумриков

«Слушайте, ну Эмери есть Эмери, но нет же такой силы, чтоб “Астон Виллой” фигачить всех подряд? Вот на “МЮ” это закончилось. Драматическим камбэчным образом. Если б “Вилла” удержала победу, в этом была бы претензия на эпос. А так мы остаемся в реальном мире, “МЮ” пытается узнать себя в зеркале, а оттуда на них смотрят не отражения, а набор снусмумриков», — написал Уткин в своём телеграм-канале.