«Челси» благодаря голу с пенальти обыграл «Кристал Пэлас» в АПЛ

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Мудрик. На 45+1-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Майкла Олисе. Николас Джексон мог вывести синих вперед над 77-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда.