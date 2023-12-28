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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» благодаря голу с пенальти обыграл «Кристал Пэлас» в АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ — 2:1.

Челси
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Мудрик. На 45+1-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Майкла Олисе. Николас Джексон мог вывести синих вперед над 77-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда.

Победу команде Маурисио Почеттино принес гол Нони Мадуэке, который реализовал пенальти на 89-й минуте.

«Челси» (25 очков) поднялся на 10-е место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

Челси
2:1
Первый тайм: 1:1
Кристал Пэлас
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