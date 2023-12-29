Камбэк года, который не случился. После разноса 0:4 «Тоттенхэм» вернулся в игру

«Тоттенхэм» в текущем сезоне сильно колбасит. Отличный старт, первое место, три статуэтки лучшего тренера месяца для Ангелоса Постекоглу. А затем — травмы, спад и откат на привычные четвёртое-шестое места. Но в последних встречах «шпоры» воспряли: поочерёдно обыграли «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (2:1). Кризис преодолён? Ответ на этот вопрос могла дать гостевая встреча с грозным и неудобным «Брайтоном».

«Чайки» не так мощно идут по сезону, как в прошлом. Повлияло участие в еврокубках + уход нескольких лидеров. Но в отдельном матче «Брайтон» опасен для любого клуба, даже гранда. Тем более обескровленного травмами. Откровенно обидно за болельщиков «Тоттенхэма», у которых в старте в центре защиты выходят Бен Дэвис (номинальный левый защитник) и Эмерсон Роял (номинальный правый защитник). А в запасе — парочка хороших игроков и сплошная молодёжь. У «Брайтона» также есть проблемы с травмами, но фактор домашнего поля нивелировал их на старте игры с «Тоттенхэмом». С первой минуты «чайки» уничтожали гостей. Дэнни Уэлбек получил парочку неплохих моментов, а уже на 10-й минуте хозяева открыли счёт. 18-летний полузащитник Джек Хиншелвуд получил пас от Жоао Педро в штрафной, обработал мяч и ударил в дальний угол ворот Викарио. Итальянский голкипер «Тоттенхэма» был бессилен — 1:0.

Остановился ли «Брайтон»? Нет. Полностью под контролем хозяев проходила встреча. Викарио спасал «Тоттенхэм», отражая опасные удары, например, Жоао Педро. Спасал и створ ворот «шпор»: защитник Ян Паул ван Хекке сотряс штангу после углового. А уже на 21-й минуте «Брайтон» заработал пенальти. Деян Кулушевски придержал в своей штрафной соперника за майку. Арбитр Джарред Джиллетт обратился за помощью к VAR, после чего назначил 11-метровый. Жоао Педро чётко реализовал пенальти, удвоив счёт. И дальше «Брайтон» также имел больше моментов, чем «Тоттенхэм». «Вечный» Джеймс Милнер пробивал в штангу, Факундо Буонанотте отличился, но из офсайда, а Викарио снова спасал после моментов в исполнении Педро. Тотальная доминация «Брайтона». Хотя у гостей в конце тайма возник момент, когда Ришарлисон пробил в штангу. «Тоттенхэм», любящий прессинговать, играть активно и смело, столкнулся с точно таким же стилем и ничего не смог противопоставить. Вся надежда была на идеи Постекоглу в перерыве.

Второй тайм начался резко: «Тоттенхэм» забил. Но из офсайда. Ришарлисон расстроился, однако мяч был не засчитан верно. Следующие 10 минут «шпоры» провели активно. Наконец-то появились моменты, да и сохранялась надежда на камбэк. Неплохие моменты были у Ришарлисона, Дестини Удоджи. Бразилец, кстати, опять забил — и опять из офсайда. Видимо, не судьба сегодня была отличиться Ришарлисону. Зато какой гол получился у Первиса Эступиньяна! На 63-й минуте после розыгрыша углового мяч оказался у эквадорца, а тот приложился издали. Мяч по красивой траектории залетел в ворота «Тоттенхэма». Гол-претендент на звание лучшего в декабре! 3:0 — после такого «шпорам» было проблематично вернуться в игру.

Окончательно убедиться, что день складывается не в пользу «Тоттенхэма», гости смогли на 74-й минуте. Джовани Ло Чельсо нарушил правила в своей штрафной, после чего судья назначил второй пенальти в ворота лондонцев. Жоао Педро во второй раз подошёл к «точке» и уверенно реализовал 11-метровый. А после гола показывал цифру четыре и имитировал перерезание шеи, намекая на ход игры.

Однако «Тоттенхэм» в текущем сезоне тем и хорош, что никогда не сдаётся. Вышедший на замену 20-летний форвард Алехо Велис забил свой первый гол в АПЛ. «Брайтон» ошибся у своей штрафной, Сон Хын Мин перехватил мяч, отдал пас на аргентинца, а тот коряво, но отправил мяч в ворота. А на 86-й минуте «Тоттенхэм» забил второй гол! Подачу с левого фланга головой замкнул Бен Дэвис. «Шпоры» перехватили инициативу в концовке. Интрига? «Тоттенхэм» устроил штурм ворот «Брайтона», но на большее гостей не хватило. Даже с учётом девяти добавленных минут. Хотя пару классных моментов упустили Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Сон Хын Мин — ворота хозяев спасла штанга.