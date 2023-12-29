Киевское «Динамо» призвало отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр

"Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров.

Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

Все очень просто. России не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно.