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29 декабря, источник: Sport24

Киевское «Динамо» призвало отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр

Киевское «Динамо» выступило с официальным обращением, призвав полностью отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр.

Динамо К
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"Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров.

Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

Все очень просто. России не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно.

На аренах Парижа и других городов не должно быть ни одного российского «спортсмена». Точка! «— в числе прочего говорится в заявлении “Динамо”.

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