Киевское «Динамо» призвало отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр
Киевское «Динамо» выступило с официальным обращением, призвав полностью отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр.
Динамо К
Киевское «Динамо» выступило с официальным обращением, призвав полностью отстранить россиян от всех международных турниров и Олимпийских игр.
"Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров.
Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?
Все очень просто. России не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно.
На аренах Парижа и других городов не должно быть ни одного российского «спортсмена». Точка! «— в числе прочего говорится в заявлении “Динамо”.