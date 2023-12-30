Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Лечче
Футбол. Зарубежный
15:30
Лутон Таун
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Болонья
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Салернитана
Футбол. Зарубежный
20:30
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Интер
11
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Фрозиноне
31
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес остаётся большим поклонником подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic.

Реал
ПСЖ
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, Перес имеет прямой контакт с Мбаппе, но по-прежнему остаётся открытым вопрос о зарплате игрока.

Источник сообщает, что Мбаппе ожидает получать в случае перехода вдвое большие денег, чем сейчас зарабатывают лидеры «Реала». «Сливочные» в свою очередь давно пытаются контролировать зарплатный фонд клуба. Отметим, что самые высокооплачиваемые футболисты «королевского» клуба на данный момент зарабатывают от € 17 до 20 млн в год.

Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Жуниор переписывается с Мбаппе в социальных сетях.

Источник подтверждает информацию, что Мбаппе нужно принять решение о своём будущем до 15 января. Если переговоры будут прогрессировать, то «Реал» будет представлять генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес, а Мбаппе — мать Файза Ламари и адвокат Дельфин Верхейден.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь