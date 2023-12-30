Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»

По данным источника, Перес имеет прямой контакт с Мбаппе, но по-прежнему остаётся открытым вопрос о зарплате игрока.

Источник сообщает, что Мбаппе ожидает получать в случае перехода вдвое большие денег, чем сейчас зарабатывают лидеры «Реала». «Сливочные» в свою очередь давно пытаются контролировать зарплатный фонд клуба. Отметим, что самые высокооплачиваемые футболисты «королевского» клуба на данный момент зарабатывают от € 17 до 20 млн в год.

Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Жуниор переписывается с Мбаппе в социальных сетях.