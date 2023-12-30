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10:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: чемпион мира 2018 года по футболу Льорис расторг контракт с «Тоттенхэмом»

Как сообщает L'Equipe, рекордсмен сборной Франции по количеству проведенных матчей продолжит карьеру в клубе «Лос-Анджелес».

Франция
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 30 декабря. Капитан сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года вратарь Уго Льорис расторг соглашение с английским футбольным клубом «Тоттенхэм», чтобы перейти в команду Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Соглашение Льориса с «Тоттенхэмом» действовало до 30 июня 2024 года. Отмечается, что оформление контракта с «Лос-Анджелесом» состоится в субботу, француз подпишет однолетнее соглашение с возможностью продления на один или два сезона.

В текущем сезоне Льорис не провел за «Тоттенхэм» ни одного матча.

Льорису 37 лет, он выступал за «Тоттенхэм» с 2012 года, а до этого представлял французские «Ниццу» и «Лион». В составе «Тоттенхэма» голкипер дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. Вместе с «Лионом» Льорис выиграл Кубок Фрнации (сезон-2011/12), а также матч за суперкубок страны (2012). В составе национальной команды вратарь стал чемпионом мира (2018) на турнире, проходившем в России, и серебряным призером мирового первенства (2022). На его счету также серебро чемпионата Европы (2016) и победа в Лиге наций (2021). Льорис является рекордсменом сборной Франции по количеству проведенных матчей — 145 игр. В январе 2023 года вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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