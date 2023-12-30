«Реал» снова зовет Мбаппе, «Ростов» подписывает Роналдо, Дзюба не поедет в Китай
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
The Athletic сообщает, что начался новый этап в отношениях 24-летнего Килиана Мбаппе и мадридского «Реала». У французского форварда летом 2024 года истекает контракт с «ПСЖ», и королевский клуб, по данным издания, вступил в борьбу за игрока.
«Реал» предлагает французу 26 миллионов в год и 130 миллионов бонусами, однако решение нужно принять до середины января.
Ранее Мбаппе уже отказывался от трансфера в Мадрид в 2022 году, когда выбрал продолжение карьеры в «ПСЖ».
По информации La Gazzetta dello Sport, саудовский «Аль-Хиляль» выходил с предложением на полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу. 29-летнему турецкому футболисту предложили контракт на 4 года и зарплату в 18 миллионов евро. Реакция Чалханоглу неизвестна, однако тренер «Интера» Индзаги отказался его отпускать.
На днях футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что отправившийся тренировать в Китай Леонид Слуцкий может взять с собой форварда «Локомотива» Артема Дзюбу. «Они же как твикс — сладкая парочка и неразлучная», — заявил агент Metaratings.ru. Также о вероятном переходе рассуждали китайские СМИ, которые сообщали, что 1 января «Шанхай Шэньхуа» освобождает место для легионера (за счет непродление контракта с камерунским форвардом Кристианом Бассогогом) — и его якобы может занять Дзюба.
В «Локомотиве» опровергли эту информацию: «Артем находится в отпуске. Артем — лидер нашей команды. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией в период зимней паузы», — заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью matchtv.ru.
27 декабря издание Koora сообщило, что ЦСКА интересуется 22-летним защитником сборной Туниса Алаа Грамом. Армейцы якобы готовы были подписать его за 1,6 миллиона евро и процент от перепродажи. Также в список потенциальных покупателей, по данным СМИ, входил «Зенит». Но, как стало известно «СЭ», питерский клуб не заинтересован в подписании футболиста.
В этом сезоне Грам провел 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.
Как сообщает «РБ Спорт», «Ростов» практически оформил трансфер 23-летнего форварда Роналдо. Нападающий «Левски» обойдется южанам в 2 миллиона евро, соглашение будет подписано на 4,5 года.
При этом агент игрока уточнил, что он скорее против перехода — решение примут только после того, как футболист и его представитель побывают в России. Сам Роналдо, по данным издания, хочет играть за «Ростов».
Автор: Артем Белинин