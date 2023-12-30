СМИ: проверка на допинг футболиста Рамоса в 2018 году прошла с нарушениями

ТАСС, 30 декабря. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос, выступающий за испанскую «Севилью», избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году, так как при попытке провести процедуру тестирования были допущены нарушения со стороны агентов. Об этом сообщает испанский портал Relevo.

По информации источника, Рамос, выступавший тогда за «Реал», должен был пройти допинг-тест после матча чемпионата Испании против «Малаги» в апреле 2018 года. Игрок отказался сдать анализы до принятия душа.

Спортсмены должны сдать тест сразу после завершения соревнований, отказ следовать данной процедуре может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. Однако допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух, в связи с чем Рамос избежал наказания. Отмечается, что агент, проводивший допинг-контроль, имел соответствующую аккредитацию, второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был его отцом, не имевшем аккредитации.

Ранее испанский Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство о положительных результатах проб атлетов.

Рамосу 37 лет, он выступает за «Севилью» с 2023 года, защитник, являющийся воспитанником команды, ранее играл за клуб с 2003 по 2005 год. С 2005 по 2021 год Рамос выступал за «Реал», с которым пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, суперкубок страны и клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка Испании. С 2021 по 2023 год Рамос был игроком французского «Пари Сен-Жермен», в составе которого стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.