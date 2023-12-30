Слуцкий рассказал о целях работы в китайском клубе

Источник: Соцсети

В среду «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Последним местом работы россиянина был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Под руководством тренера казанцы по итогам сезона-2021/22 вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я очень благодарен и счастлив, что у меня есть возможность приехать в Китай. Я надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю, это очень большой вызов в моей карьере. Это очень большой вызов в моей карьере: новый клуб, новая культура. “Шеньхуа” — очень серьезный клуб. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь “Шеньхуа” и китайскому футболу», — цитирует Слуцкого sohu.com.

«Мы будем очень стараться, я всегда буду стремиться выиграть титул. Я знаю, что конкуренция очень жесткая, но сделаю все возможное», — добавил тренер.