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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий рассказал о целях работы в китайском клубе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что после начала работы в китайском «Шанхай Шэньхуа» надеется сделать все возможное, чтобы помочь клубу и китайскому футболу.

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Источник: Соцсети

В среду «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Последним местом работы россиянина был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Под руководством тренера казанцы по итогам сезона-2021/22 вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я очень благодарен и счастлив, что у меня есть возможность приехать в Китай. Я надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю, это очень большой вызов в моей карьере. Это очень большой вызов в моей карьере: новый клуб, новая культура. “Шеньхуа” — очень серьезный клуб. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь “Шеньхуа” и китайскому футболу», — цитирует Слуцкого sohu.com.

«Мы будем очень стараться, я всегда буду стремиться выиграть титул. Я знаю, что конкуренция очень жесткая, но сделаю все возможное», — добавил тренер.

Слуцкому 52 года, в РПЛ он тренировал «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин». Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды стали обладателями Кубка страны и завоевали два Суперкубка России. Также Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». С 2015 по 2016 год он занимал пост главного тренера сборной России. С ним национальная команда провела 13 матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.

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