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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шанхай Шэньхуа» презентовал Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера команды

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» выложил фотографии, на которых презентовал российского тренера Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера команды.

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Источник: Соцсети

На фотографиях Слуцкий позировал с формой команды, а также подписал контракт с клубом. Кроме того, вместе с тренером на фотографиях также появился и его тренерский штаб — Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

Источник: Соцсети

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.

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