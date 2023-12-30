Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Бернли
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Лутон Таун
Челси
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Лечче
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
20:00
Милан
Сассуоло
10
17:00
Кальяри
Эмполи
00
17:00
Удинезе
Болонья
30
14:30
Аталанта
Лечче
10
29.12
Дженоа
Интер
11
29.12
Лацио
Фрозиноне
31
29.12
Фиорентина
Торино
10
29.12
Наполи
Монца
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:05 (мск), источник: Sport24

Мхитарян продлил контракт с «Интером» до 2026 года

Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером».

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Новое соглашение клуба с армянским футболистом рассчитано до 2026 года.

По данным СМИ, Мхитарян будет получать 4 миллиона евро за сезон.

Накануне стало известно, что Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении в 11-й раз.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел 18 игр в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская красавица-гимнастка: «В модельном бизнесе много грязи и разврата. Меня периодически приглашают на съемки»
В Госдуме ответили Милохину, который заскучал по русским женщинам после побега из России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь