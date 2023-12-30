Мхитарян продлил контракт с «Интером» до 2026 года

Новое соглашение клуба с армянским футболистом рассчитано до 2026 года.

По данным СМИ, Мхитарян будет получать 4 миллиона евро за сезон.

Накануне стало известно, что Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении в 11-й раз.