Мхитарян продлил контракт с «Интером» до 2026 года
Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером».
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Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером».
Новое соглашение клуба с армянским футболистом рассчитано до 2026 года.
По данным СМИ, Мхитарян будет получать 4 миллиона евро за сезон.
Накануне стало известно, что Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении в 11-й раз.
В текущем сезоне 34-летний футболист провел 18 игр в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.