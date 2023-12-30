Объявлена сборная самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 1,22 млрд. Интернет-портал выбрал для этой сборной схему 4−3−3.

На данный момент лидером в АПЛ является «Ливерпуль», в Серии А «Интер», в Примере мадридский «Реал», в Бундеслиге «Байер» и в Лиге 1 «ПСЖ».