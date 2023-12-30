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30 декабря, источник: Чемпионат.com

Гвардиола: «Ливерпуль» лучше нас, но мы продолжаем бороться за чемпионство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити
Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Сегодня мы сыграли так, как и должны играть всегда. Мы старались как можно чаще находить свободные зоны. Без Холанда тяжело угрожать воротам соперника с помощью навесов. В целом мы провели очень хорошую игру. Но второй тайм был лучше первого.

В текущем сезоне чемпионская гонка очень напряжённая. Мы не на вершине, “Ливерпуль” пока что лучше. Но тем не менее “Манчестер Сити” всегда будет оставаться в гонке за чемпионским титулом», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы набрали 40 очков в 19 сыгранных матчах. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — два очка.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
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