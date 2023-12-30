Гвардиола: «Ливерпуль» лучше нас, но мы продолжаем бороться за чемпионство

«Сегодня мы сыграли так, как и должны играть всегда. Мы старались как можно чаще находить свободные зоны. Без Холанда тяжело угрожать воротам соперника с помощью навесов. В целом мы провели очень хорошую игру. Но второй тайм был лучше первого.



В текущем сезоне чемпионская гонка очень напряжённая. Мы не на вершине, “Ливерпуль” пока что лучше. Но тем не менее “Манчестер Сити” всегда будет оставаться в гонке за чемпионским титулом», — приводит слова Гвардиолы BBC.