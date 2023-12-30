Анчелотти объяснил, почему он решил продлить контракт с «Реалом»

«Я считаю Флорентино Переса семьянином и человеком, добившимся в футболе того, чего не удавалось добиться никому другому. Он по-прежнему очень мотивирован, потому что является самым большим болельщиком клуба с самого детства, и это позволяет ему питать особую любовь к этой футболке. Он держит клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, весьма важно для “Реала”, как и то, что сделал Сантьяго Бернабеу в эпоху 1950-х годов.



“Реал” для меня — это, прежде всего, семья. Атмосфера, которую создает этот клуб, очень семейная, начиная с президента. Каждый из нас проявляет лучшее, потому что мы работаем в семейной атмосфере.



Я продлил контракт, потому что команда добилась успеха в последние годы, как и в этом году. Клуб видит, что между нами хорошие отношения, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками клуб не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, а также игрокам, которые демонстрируют необыкновенный настрой», — приводит слова Анчелотти Real Madrid Info.