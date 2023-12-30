Победитель ЧМ в России Льорис перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»

«Уго, пожалуй, самый успешный вратарь своего поколения и признанный победитель. Мы невероятно рады, что он выбрал наш клуб для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Он обладает беспрецедентным лидерским опытом на самом высоком уровне футбола, который, как мы знаем, принесёт большую пользу нашему клубу в стремлении к большему количеству трофеев», — сообщает пресс-служба клуба.

Льорис является воспитанником французской «Ниццы», в основе которой начал играть летом 2004 года. Летом 2008 года перебрался в «Лион», а уже через четыре года в английский «Тоттенхэм».