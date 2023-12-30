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30 декабря, источник: Чемпионат.com

Победитель ЧМ в России Льорис перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»

37-летний французский голкипер Уго Льорис стал вратарём американского «Лос-Анджелеса».

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2023

«Уго, пожалуй, самый успешный вратарь своего поколения и признанный победитель. Мы невероятно рады, что он выбрал наш клуб для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Он обладает беспрецедентным лидерским опытом на самом высоком уровне футбола, который, как мы знаем, принесёт большую пользу нашему клубу в стремлении к большему количеству трофеев», — сообщает пресс-служба клуба.

Льорис является воспитанником французской «Ниццы», в основе которой начал играть летом 2004 года. Летом 2008 года перебрался в «Лион», а уже через четыре года в английский «Тоттенхэм».

За свою карьеру Уго выиграл один раз чемпионат мира со сборной Франции, который проходил в России, Кубок Франции и Суперкубок страны в составе «Лиона».

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