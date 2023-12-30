Этот год для «Манчестер Юнайтед» просто не мог закончиться нормально

Последний матч «МЮ» в 2023 году — это как весь сезон «МЮ» в миниатюре. Нет игры нет, нет результата. Так совпало, что матч «Юнайтед» начался сразу после окончания игры «Сити». И ощущение, что это были разные виды спорта. Или как минимум разные уровни зрелищности.

Антони делал что угодно, но только не обострял. В принципе, логично для человека, у которого в этом сезоне нет ни голов, ни ассистов. Ничего — за 1200+ минут. Рашфорд вынужденно вышел в нападении из-за отсутствия Хойлунда, но тоже казался потерянным. Видно, что старались Гарначо и Мактоминей, но их желания было маловато.

«Форрест» создавал чуть больше моментов в первом тайме, но на самом деле — ничего существенного. За 45 минут у хозяев набралось шесть ударов, но ни одного в створ. В прошлом туре Вуд сделал хет-трик, а теперь у него просто не пошло.

Алекс Фергюсон (слева) | Источник: Кадр из трансляции

На 54-й минуте с поля ушёл как раз Антони, и в этом сезоне дебютировал 21-летний Амад Диалло. Уже через минуту получилась едва ли не первая внятная комбинация «МЮ» с участием как раз появившегося молодого вингера. А завершал перепасовку Дало, пробивший в штангу.

«Форест» ответил первым ударом в створ. Несколько элементарных передач низом — и Домингес на 64-й минуте точно пробил из штрафной. Игроки «МЮ» даже не успели навязать борьбу соперникам за время этой атаки. В этот момент было жалко смотреть на Алекса Фергюсона, сидящего на трибунах. Ему, кстати, исполнится 82 года на следующий день после матча.

Игра раскрылась по сравнению с тем, что было раньше, и свой момент получили уже гости. Вратарь «Фореста» Тёрнер просто подарил мяч сопернику, Гарначо сразу ворвался в штрафную и отдал голевую передачу на Рашфорда. Это лишь третий гол для нападающего в этом сезоне АПЛ.

Правда, радоваться футболистам «МЮ» пришлось не так долго. «Форест» убежал в контратаку: бывший игрок «Юнайтед» Эланга отдал ассист, а Гиббс-Уайт точно пробил примерно с линии штрафной — 2:1. И на этот раз гости уже не смогли отыграться, хотя шанс был. На 90+5-й минуте Тёрнеру пришлось тащить из-под перекладины.