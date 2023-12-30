Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Рома
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
30.12
Милан
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Верона
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
30.12
Астон Вилла
Бернли
32
Футбол. Зарубежный
30.12
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Футбол. Зарубежный
30.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
30.12
Вулверхэмптон
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
30.12
Кальяри
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
30.12
Удинезе
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
30.12
Лутон Таун
Челси
23
Футбол. Зарубежный
30.12
Аталанта
Лечче
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
30.12
Вулверхэмптон
Эвертон
30
30.12
Астон Вилла
Бернли
32
30.12
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
30.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
30.12
Лутон Таун
Челси
23
28.12
Арсенал
Вест Хэм
02
28.12
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
42
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
30 декабря, источник: Чемпионат.com

Этот год для «Манчестер Юнайтед» просто не мог закончиться нормально

Команда тен Хага выдала невнятный матч с «Форестом» и по делу проиграла.

Ноттингем Форест
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Последний матч «МЮ» в 2023 году — это как весь сезон «МЮ» в миниатюре. Нет игры нет, нет результата. Так совпало, что матч «Юнайтед» начался сразу после окончания игры «Сити». И ощущение, что это были разные виды спорта. Или как минимум разные уровни зрелищности.

Антони делал что угодно, но только не обострял. В принципе, логично для человека, у которого в этом сезоне нет ни голов, ни ассистов. Ничего — за 1200+ минут. Рашфорд вынужденно вышел в нападении из-за отсутствия Хойлунда, но тоже казался потерянным. Видно, что старались Гарначо и Мактоминей, но их желания было маловато.

«Форрест» создавал чуть больше моментов в первом тайме, но на самом деле — ничего существенного. За 45 минут у хозяев набралось шесть ударов, но ни одного в створ. В прошлом туре Вуд сделал хет-трик, а теперь у него просто не пошло.

Алекс Фергюсон (слева) | Источник: Кадр из трансляции

На 54-й минуте с поля ушёл как раз Антони, и в этом сезоне дебютировал 21-летний Амад Диалло. Уже через минуту получилась едва ли не первая внятная комбинация «МЮ» с участием как раз появившегося молодого вингера. А завершал перепасовку Дало, пробивший в штангу.

«Форест» ответил первым ударом в створ. Несколько элементарных передач низом — и Домингес на 64-й минуте точно пробил из штрафной. Игроки «МЮ» даже не успели навязать борьбу соперникам за время этой атаки. В этот момент было жалко смотреть на Алекса Фергюсона, сидящего на трибунах. Ему, кстати, исполнится 82 года на следующий день после матча.

Игра раскрылась по сравнению с тем, что было раньше, и свой момент получили уже гости. Вратарь «Фореста» Тёрнер просто подарил мяч сопернику, Гарначо сразу ворвался в штрафную и отдал голевую передачу на Рашфорда. Это лишь третий гол для нападающего в этом сезоне АПЛ.

Правда, радоваться футболистам «МЮ» пришлось не так долго. «Форест» убежал в контратаку: бывший игрок «Юнайтед» Эланга отдал ассист, а Гиббс-Уайт точно пробил примерно с линии штрафной — 2:1. И на этот раз гости уже не смогли отыграться, хотя шанс был. На 90+5-й минуте Тёрнеру пришлось тащить из-под перекладины.

Солидная выдалась неделя для «Фореста» при новом тренере (бывшем вратаре «Динамо») Эшпириту Санту. Во вторник победили «Ньюкасл», а в субботу — «МЮ». Похоже, для «Юнайтед» этот сезон просто не мог закончиться нормально. Даже при всех травмах остаётся маловато аргументов в защиту тен Хага.

Ноттингем Форест
2:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь