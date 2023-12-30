Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Рома
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
30.12
Милан
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Верона
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
30.12
Астон Вилла
Бернли
32
Футбол. Зарубежный
30.12
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Футбол. Зарубежный
30.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
30.12
Вулверхэмптон
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
30.12
Кальяри
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
30.12
Удинезе
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
30.12
Лутон Таун
Челси
23
Футбол. Зарубежный
30.12
Аталанта
Лечче
10
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
30 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Роналду забил 54-й мяч в году и принес «Аль-Насру» разгромную победу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таавун» в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии, забив свой 54-й мяч в 2023 году.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Бурайде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Роналду отличился на 90+2-й минуте матча, также у победителей мячи забили Марцело Брозович (26), Эмерик Ляпорт (35) и Отавио (50). У хозяев отличился Ашраф Эль-Махдиуи (13).

Роналду забил 54 мяча в уходящем году и стал лучшим бомбардиром года в мире. У ближайших преследователей — Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Гарри Кейна из «Баварии» — по 52 мяча.

«Аль-Наср» одержал четвертую победу подряд, набрал 46 очков и идет на втором месте в таблице саудовской лиги, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь баллов.

Результаты других матчей дня:

«Аль-Фат» — «Аль-Ахдуд» — 0:0,

«Аль-Шабаб» — «Аль-Вехда» — 1:0.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Российским спортсменам грозит тюрьма за побег в США. Что об этом известно
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь