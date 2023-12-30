Роналду забил 54-й мяч в году и принес «Аль-Насру» разгромную победу

Встреча, прошедшая в субботу в Бурайде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Роналду отличился на 90+2-й минуте матча, также у победителей мячи забили Марцело Брозович (26), Эмерик Ляпорт (35) и Отавио (50). У хозяев отличился Ашраф Эль-Махдиуи (13).

Роналду забил 54 мяча в уходящем году и стал лучшим бомбардиром года в мире. У ближайших преследователей — Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Гарри Кейна из «Баварии» — по 52 мяча.

«Аль-Наср» одержал четвертую победу подряд, набрал 46 очков и идет на втором месте в таблице саудовской лиги, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь баллов.

Результаты других матчей дня:

«Аль-Фат» — «Аль-Ахдуд» — 0:0,