«Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков

Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» обыграл «Рому» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Адриен Рабьо с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Гол Рабьо так и остался последним в данной встрече, «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.