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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Рома».

Ювентус
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» обыграл «Рому» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Адриен Рабьо с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Гол Рабьо так и остался последним в данной встрече, «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 18 матчей. Туринцы сократили отставание от лидирующего «Интера», у которого 45 очков за 18 игр. «Рома» же осталась на седьмой строчке, в активе римлян 28 очков после 18 матчей чемпионата.

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Рома
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