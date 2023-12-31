Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
30.12
Верона
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
30.12
Милан
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
30.12
Ювентус
Рома
10
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
20.12
Тулуза
Монако
12
20.12
Брест
Лорьян
40
20.12
Клермон Фут
Ренн
13
20.12
Лион
Нант
10
20.12
Монпелье
Марсель
11
20.12
Ницца
Ланс
20
20.12
ПСЖ
Метц
31
20.12
Реймс
Гавр
10
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин вошёл в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Кадр из трансляции

Первое место в этом рейтинге занял крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, оцениваемый в € 80 млн. На второй строчке расположился защитник «Арсенала» Александр Зинченко, чья рыночная стоимость составляет € 42 млн. Замкнул тройку украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, его рыночная стоимость — € 40 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 80 млн).

2. Александр Зинченко («Арсенал», € 42 млн).

3. Михаил Мудрик («Челси», € 40 млн).

4. Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 30 млн).

5. Александр Головин («Монако», € 30 млн).

6. Виталий Миколенко («Эвертон», € 28 млн).

7. Артём Довбик («Жирона», € 28 млн).

8. Илья Забарный («Борнмут», € 25 млн).

9. Анатолий Трубин («Бенфика», € 25 млн).

10. Виктор Цыганков («Жирона», € 25 млн).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь