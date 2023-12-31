Бывший тренер «Лестера» Адам Сэдлер возглавил шотландский «Селтик»

Адам обладает богатым тренерским опытом, ранее он занимал ряд тренерских должностей в различных английских клубах, в том числе в «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и других. В период с 2018 года по нынешнее лето Адам был тренером первой команды «Лестер Сити», в течение которого он тесно сотрудничал с Бренданом Роджерсом", — сказано в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.