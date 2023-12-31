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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший тренер «Лестера» Адам Сэдлер возглавил шотландский «Селтик»

Шотландский «Селтик» объявил о назначении Адама Сэдлера на пост нового главного тренера команды.

СелтикЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Последним местом работы специалиста был «Лестер».

«Футбольный клуб “Селтик” рад объявить, что назначил Адама Сэдлера своим новым главным тренером.

Адам обладает богатым тренерским опытом, ранее он занимал ряд тренерских должностей в различных английских клубах, в том числе в «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и других. В период с 2018 года по нынешнее лето Адам был тренером первой команды «Лестер Сити», в течение которого он тесно сотрудничал с Бренданом Роджерсом", — сказано в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.

Напомним, после 21 тура чемпионата Шотландии «Селтик» набрал 51 очко и на текущий момент расположился на первой строчке. Ближайшим преследователем «Селтика» является «Рейнджерс», который после 19 игр набрал 43 очка.

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