ФИФА не планирует приглашать «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года

По информации источника, поскольку на клубном чемпионате мира 2025 года Ла Лига может быть представлена только двумя командами, а мадридский «Реал» уже получил приглашение на него как победитель Лиги чемпионов сезона-2021/2022, то от испанской Примеры в этом турнире может принять участие ещё один клуб.

Однако подчёркивается, что ФИФА не будет приглашать на турнир «Барселону» по причине того, что в отношениях между организацией и каталонским клубом существует напряжённость. Причина этой напряжённости может быть связана с тем, что руководство сине-гранатовых поддерживает проект создания Суперлиги.