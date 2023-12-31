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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА не планирует приглашать «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена приглашать каталонскую «Барселону» принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года в США, который будет проходить в обновлённом формате. Об этом сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, поскольку на клубном чемпионате мира 2025 года Ла Лига может быть представлена только двумя командами, а мадридский «Реал» уже получил приглашение на него как победитель Лиги чемпионов сезона-2021/2022, то от испанской Примеры в этом турнире может принять участие ещё один клуб.

Однако подчёркивается, что ФИФА не будет приглашать на турнир «Барселону» по причине того, что в отношениях между организацией и каталонским клубом существует напряжённость. Причина этой напряжённости может быть связана с тем, что руководство сине-гранатовых поддерживает проект создания Суперлиги.

Напомним, в обновлённом варианте клубного чемпионата мира примут участие 32 команды: из Европы будет представлено 12 клубов, из Южной Америки — шесть, из Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, из Океании — одна. Сам турнир пройдёт в США.

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