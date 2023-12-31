«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Вместо него на поле вышел Оливер Скипп. Второй мяч был забит на 72-й минуте. Его автором стал капитан лондонцев Сон Хын Мин. В обоих голах ассистентом выступил аргентинец Джовани Ло Чельсо. Третий гол «Тоттенхэма» на свой счёт записал бразилец Ришарлисон. На 84-й минуте один мяч отыграл 20-летний полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт.