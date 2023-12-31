Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
30.12
Верона
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
30.12
Милан
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
30.12
Ювентус
Рома
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Фулхэм
Арсенал
21
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
30.12
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
30.12
Вулверхэмптон
Эвертон
30
30.12
Астон Вилла
Бернли
32
30.12
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
30.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
30.12
Лутон Таун
Челси
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».

Тоттенхэм Хотспур
БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Вместо него на поле вышел Оливер Скипп. Второй мяч был забит на 72-й минуте. Его автором стал капитан лондонцев Сон Хын Мин. В обоих голах ассистентом выступил аргентинец Джовани Ло Чельсо. Третий гол «Тоттенхэма» на свой счёт записал бразилец Ришарлисон. На 84-й минуте один мяч отыграл 20-летний полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт.

После этой победы в активе «Тоттенхэма» стало 39 очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» с 25 очками идёт 12-м.

Тоттенхэм Хотспур
3:1
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь