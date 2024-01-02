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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:34 (мск), источник: Sport24

Буффон предложил увеличить размер ворот

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон предложил увеличить размер ворот.

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Источник: AFP 2023

«Мы могли бы начать думать об этом. На днях я говорил об этом с родственниками и женой. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков Серии А. В прошлом сезоне, когда я выступал за “Парму”, я тоже был в пятерке самых высоких игроков — только из двадцати двух на поле!

Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Даже в волейболе обсуждают высоту сетки — у меня сестры играют в волейбол, я в курсе вопроса. Подача там становится почти такой же важной, как в теннисе.

Не шокировало бы меня увеличение ворот? Ну, решать все равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно будут задавать вопросы и тоже будут изучать вопрос. Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше.

Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые пятьдесят ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 — это очень много. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее», — приводит слова Буффона Tuttosport.

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