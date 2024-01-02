Такое количество моментов просто незаконно. «Ливерпуль» испепелил «Ньюкасл»

Футбол Англия 2023/2024 Тур 20, 1.01.2024, 23:00 Ливерпуль 4 Ньюкасл Юнайтед 2

По итогам 2023 года «Ливерпуль» взобрался на первое место в АПЛ. И, судя по игре, был готов сделать всё, чтобы на нём остаться и дальше. За стартовые 25 минут матча с «Ньюкаслом» команда Клоппа создала больше, чем в среднем за один матч.

Куча моментов с игры, гол Диаса, отменённый из-за офсайда, а на 22-й минуте сначала Салах неважно исполнил пенальти, а затем Трент добивал мяч из убойной позиции, но не положил корпус, и удар с линии вратарской пришёлся выше ворот.

Источник: Кадр из трансляции

При этом «Ньюкасл» был отнюдь не пассивен. И дело не в том, что гости тоже забили из офсайда. Они достаточно привычно выбрали агрессивную манеру обороны, и судья такую планку единоборств принял. Иной раз казалось, что в регламенте прописан запрет на жёлтые карточки Жоэлинтону. Иначе сложно объяснить некоторые решения судьи Тейлора.

По итогам первого тайма статистика получилась совсем неприличной. Разница по ударам — 18:1. Такое бывает разве что в матчах топ-клубов с командами со дна турнирной таблицы. А тут «Ньюкасл», который за последние два года сам заработал себе статус топ-клуба. Один из этих 18 ударов получился вообще космическим. Трент почти с нулевого угла пробил в дальнюю крестовину. Это был бы гол сезона, если бы мяч зашёл в ворота (ну и если бы не гол Гарначо).

Источник: Кадр из трансляции

А в самом начале второго тайма «Ливерпуль» всё-таки открыл счёт. И сделал это Салах после паса Нуньеса. Для египтянина этот гол стал 150-м в чемпионате Англии за «Ливерпуль». С тех пор как турнир называется АПЛ (с сезона-1992/1993), такое удавалось только четырём другим футболистам — Анри в «Арсенале», Руни в «МЮ», Агуэро в «Сити» и Кейну в «Тоттенхэме».

«Ньюкаслу» потребовалось не так много моментов для своего гола. Исак выбежал один на один с Алисоном и точно пробил по воротам — 1:1. Правда, это был тот вечер, когда «Ливерпуль» создал слишком много моментов, чтобы проиграть. Даже при ужасной реализации что-то обязано было зайти в ворота.

В результате Джонс и Гакпо забили по голу. И оба были похожи на мяч Салаха. Игроки «Ливерпуля» били с пары метров прямо по центру ворот. Такие сложно не забить. Хотя один раз Нуньесу не удалось, хотя это уже никого не удивляет. На 81-й минуте показалось, что «Ньюкасл» вернулся в игру после гола Ботмана, но «Ливерпуль» добил соперника. Жота вышел один на один с вратарём и заставил вратаря сфолить на себе. В отличие от первого тайма, Салах на этот раз смог забить с 11 метров. Так форвард догнал Холанда в списке бомбардиров (по 14 мячей), а ещё укрепил своё лидерство в АПЛ по системе «гол+пас» — 25 (16+9) баллов.

По данным xG Philosophy, «Ливерпуль» в этом матче создал моментов на 7,53 ожидаемого гола. Абсолютно невообразимый результат. И вы не сможете назвать матч АПЛ, в котором было больше ожидаемых голов — в матче с «Ньюкаслом» был поставлен рекорд.