Клопп — о потере обручального кольца: «У меня был сильный шок. Это было бы ужасно»

Произошло это во время празднования победы над «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ. В один из моментов немецкий специалист заметил пропажу и приступил к поиску. Клоппу пришлось подключить к поиску даже стюарда. Вскоре он нашел потерю, показал кольцо в камеру и поцеловал.