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11:49 (мск), источник: Sport24

Клопп — о потере обручального кольца: «У меня был сильный шок. Это было бы ужасно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал потерю обручального кольца.

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Произошло это во время празднования победы над «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ. В один из моментов немецкий специалист заметил пропажу и приступил к поиску. Клоппу пришлось подключить к поиску даже стюарда. Вскоре он нашел потерю, показал кольцо в камеру и поцеловал.

«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно вернулось», — приводит слова Клоппа BBC.

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