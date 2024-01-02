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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:41 (мск), источник: Sport24

Руни отправлен в отставку спустя 15 матчей во главе «Бирмингема»

Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема».

Бирмингем СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Экс-капитан сборной Англии возглавил «Бирмингем» в октябре. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала лишь 2 победы при 4 ничьих и 9 поражениях.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 20-е, пятое с конца, место. Накануне команда была разгромлена «Лидсом» — 0:3.

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