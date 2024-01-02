Руни отправлен в отставку спустя 15 матчей во главе «Бирмингема»
Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема».
Бирмингем СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема».
Экс-капитан сборной Англии возглавил «Бирмингем» в октябре. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала лишь 2 победы при 4 ничьих и 9 поражениях.
В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 20-е, пятое с конца, место. Накануне команда была разгромлена «Лидсом» — 0:3.