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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что завершит профессиональную карьеру после ухода из мадридского клуба.

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Источник: Reuters

«Это моё последнее место работы, я подтверждаю это. Не знаю, когда придёт конец. Я могу остаться и после 2026 года, после того, как мы добьёмся успеха. 2026 год может стать последним годом в моей тренерской карьере. А может и нет. Мне нравится быть тренером, и, надеюсь, я буду им в 2027-м и 2028-м. Мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

В «Реале» Анчелотти работает с 2021 года. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании в сезоне-2021/2022, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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