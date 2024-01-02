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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:23 (мск), источник: РБК

L'Equipe включила Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам года

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную чемпионата Франции (Лига 1) по версии газеты L'Equipe.

Монако
ПСЖ
Ланс
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Источник: Reuters

В символическую сборную вошли четыре игрока ПСЖ, по три футболиста «Монако» и «Ланса», а также один представитель «Ниццы».

По сравнению с прошлым годом место в символической сборной сохранил только Килиан Мбаппе.

Головин в этом сезоне забил пять голов и сделал две результативные передачи в 15 матчах чемпионата Франции, его трижды признавали лучшим игроком месяца в «Монако», а L'Equipe включала его в число лучших игроков первой половины сезона.

Головин в декабре назвал текущий сезон лучшим для себя во Франции. «Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность», — отметил футболист.

Единственным игроком, сохранившим место в символической сборной турнира по сравнению с 2022 годом, стал Килиан Мбаппе (ПСЖ), который забил 34 гола в 35 играх.

Также в сборную вошли игроки «Монако» Кайо Энрике и Юссуф Фофана, футболисты ПСЖ Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Варрен Заир-Эмри, представители «Ланса» Брис Самба, Кевин Дансо и Лоис Опенда (летом ушел в «РБ Лейпциг») и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

На счету Головина 47 матчей и шесть голов в сборной России.

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