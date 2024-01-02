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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Тотенхэма» Сон Хын Мин впервые за пять лет не стал игроком года в Корее

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин впервые за пять лет не получил звание лучшего игрока года в Южной Корее.

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Источник: Чемпионат.com

По итогам 2023 года лучшим футболистом был признан центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ.

«Я благодарен многочисленным фанатам, которые демонстрировали свою восторженную поддержку днём ​​и ночью в прошлом сезоне. Намечается Кубок Азии, и команда хорошо подготовится и вернётся с хорошими результатами», — приводит слова защитника пресс-служба федерации футбола Южной Кореи на официальном сайте.

Напомним, в текущем сезоне южнокорейский футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился одниим забытым голом. В минувшем сезоне, выступая за «Наполи», Ким Мин Джэ сыграл в 35 матчах Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.

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