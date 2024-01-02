Появился список игроков из команд АПЛ, которые уедут на Кубок Азии и Африки
Появился список игроков из команд английской Премьер-лиги, которые уедут на Кубок Азии и Кубок африканских наций, сообщает Sky Sports.
Появился список игроков из команд английской Премьер-лиги, которые уедут на Кубок Азии и Кубок африканских наций, сообщает Sky Sports.
Серж Орье (Кот-д’Ивуар), Вилли Боли (Кот-д’Ивуар), Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар), Шейку Куйяте (Сенегал), Мусса Ньякате (Сенегал), Ола Айна (Нигерия).
Анис Слимане (Тунис), Яссер Ларуси (Алжир).
Папе Сарр (Сенегал), Сон Хын Мин (Южная Корея), Ив Биссума (Мали).
Наиф Агер (Марокко), Мохаммед Кудус (Гана).
Хван Хи Чан (Южная Корея), Райан Аит-Нури (Алжир), Бубакар Траоре (Мали), Джастин Хубнер (Индонезия).
Джордан Айю (Гана).
Идрисса Гейе (Сенегал).
Фоде Балло-Туре (Сенегал), Алекс Айуоби (Нигерия), Кэлвин Бейсси (Нигерия).
Ватару Эндо (Япония), Мохамед Салах (Египет).
Исса Каборе (Буркина-Фасо).
Андре Онана (Камерун), Софьян Амрабат (Марокко), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар).
Мохамед Эльнени (Египет), Такэхиро Томиясу (Япония).
Бертран Траоре (Буркина-Фасо).
Данго Уаттара (Буркина-Фасо).
Йоан Висса (ДР Конго), Чи-Су Ким (Южная Корея), Саман Годдос (Иран), Фрэнк Оньека (Нигерия).
Симон Адингра (Кот-д’Ивуар), Тарик Лэмпти (Гана), Каору Митома (Япония).
Николас Джексон (Сенегал).
При этом на Кубок Азии и Кубок африканских наций не вызвали ни одного футболиста из «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Бернли».