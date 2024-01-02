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Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Появился список игроков из команд АПЛ, которые уедут на Кубок Азии и Африки

Появился список игроков из команд английской Премьер-лиги, которые уедут на Кубок Азии и Кубок африканских наций, сообщает Sky Sports.

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Фулхэм
Эвертон
Ливерпуль
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Астон Вилла
Борнмут
Брентфорд
Брайтон
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Источник: Чемпионат.com

«Ноттингем Форрест»

Серж Орье (Кот-д’Ивуар), Вилли Боли (Кот-д’Ивуар), Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар), Шейку Куйяте (Сенегал), Мусса Ньякате (Сенегал), Ола Айна (Нигерия).

«Шеффилд Юнайтед»

Анис Слимане (Тунис), Яссер Ларуси (Алжир).

«Тоттенхэм»

Папе Сарр (Сенегал), Сон Хын Мин (Южная Корея), Ив Биссума (Мали).

«Вест Хэм»

Наиф Агер (Марокко), Мохаммед Кудус (Гана).

«Вулверхэмптон»

Хван Хи Чан (Южная Корея), Райан Аит-Нури (Алжир), Бубакар Траоре (Мали), Джастин Хубнер (Индонезия).

«Кристал Пэлас»

Джордан Айю (Гана).

«Эвертон»

Идрисса Гейе (Сенегал).

«Фулхэм»

Фоде Балло-Туре (Сенегал), Алекс Айуоби (Нигерия), Кэлвин Бейсси (Нигерия).

«Ливерпуль»

Ватару Эндо (Япония), Мохамед Салах (Египет).

«Лутон Таун»

Исса Каборе (Буркина-Фасо).

«Манчестер Юнайтед»

Андре Онана (Камерун), Софьян Амрабат (Марокко), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар).

«Арсенал»

Мохамед Эльнени (Египет), Такэхиро Томиясу (Япония).

«Астон Вилла»

Бертран Траоре (Буркина-Фасо).

«Борнмут»

Данго Уаттара (Буркина-Фасо).

«Брентфорд»

Йоан Висса (ДР Конго), Чи-Су Ким (Южная Корея), Саман Годдос (Иран), Фрэнк Оньека (Нигерия).

«Брайтон»

Симон Адингра (Кот-д’Ивуар), Тарик Лэмпти (Гана), Каору Митома (Япония).

«Челси»

Николас Джексон (Сенегал).

При этом на Кубок Азии и Кубок африканских наций не вызвали ни одного футболиста из «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Бернли».

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