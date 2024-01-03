Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Гранада
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:15
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:15
Реал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:30
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
2.01
Валенсия
Вильярреал
31
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
1.01
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
42
2023
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
2023
Фулхэм
Арсенал
21
2023
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
2023
Вулверхэмптон
Эвертон
30
2023
Астон Вилла
Бернли
32
2023
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» хочет Мбаппе, «Лион» намерен вернуть Бензема, новый защитник для «Зенита»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Ливерпуль» претендует на Мбаппе

По данным Le Parisien, Килиан Мбаппе летом может перейти в «Ливерпуль». С 1 января 2024 года француз может вступать в переговоры, так как его контракт с «ПСЖ» заканчивается через полгода. Ранее европейские медиа писали о том, что предложение Мбаппе сделал «Реал», но обозначил жесткие дедлайны до середины января, а также ввел ограничения по зарплате. Такая политика не устраивает футболиста, поэтому он готов отправиться в АПЛ.

«Лион» хочет вернуть Бензема

Как сообщил портал Todofichajes, Карим Бензема может перейти в «Лион». По информации издания, клуб заинтересован в подписании своего бывшего игрока следующим летом. 36-летний Бензема ранее заявлял о желании завершить карьеру в «Лионе», родном клубе; также неоднократно появлялась информация о том, что нападающему некомфортно в Саудовской Аравии.

Рафаэль Варан | Источник: AP 2023

Варан может отправиться в Саудовскую Аравию

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Рафаэля Варана в Саудовскую Аравию. 30-летний французский защитник интересен «Аль-Иттихаду» и «Аль-Насру». Реакция футболиста неизвестна.

Кордоба может покинуть «Краснодар»

По данным «РБ Спорт», Джон Кордоба интересен клубам из ОАЭ. 30-летний форвард может покинуть «Краснодар» ориентировочно за 10−12 миллионов евро, однако в клубе не хотят его отпускать. Контракт колумбийца действует до 2025 года.

«Боруссия» и «МЮ» обсуждают аренду Санчо

Джейдон Санчо, в 2021 году перешедший из «Боруссии» в «МЮ» за 85 миллионов евро, может проследовать в обратном направлении в аренду. Об этом сообщил немецкий Sky Sport. По информации издания, 23-летний вингер не против вернуться в Германию. Санчо не появлялся на поле с лета. Также, по данным Daily Mail, за футболистом следит «Вест Хэм».

Мэйсон Гринвуд | Источник: Reuters

Что еще происходит на трансферном рынке:

• По информации издания Metro, гонку за Мейсона Гринвуда выигрывает «Атлетико». Ранее сообщалось, что 22-летнего футболиста хочет подписать «Барселона», и каталонцы даже планировали дать ему 10-й номер — однако у них нет денег. Мадридцы могут вступить в переговоры в ближайшее время.

• Журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» может подписать защитника «Флуминенсе» Нино. 26-летний футболист может обойтись питерцам в 6 миллионов евро.

Артем Белинин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Где посмотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Угадаете ли вы новогодний фильм по цитате? Праздничный тест?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь