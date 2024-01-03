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17:56 (мск), источник: ТАСС

Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

По мнению эксперта, полузащитник «Монако» показывает хорошую игру.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом в 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в “Монако”», — сказал Аршавин.

Головину 27 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за «Монако» 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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