Хави рассказал о главной проблеме «Барселоны»

"Больше всего меня беспокоит оборона. Даже забивая по два-три гола за матч, нам иногда не удаётся победить из-за ошибок в защите. Мы пропускаем слишком, слишком много.

Можем ли мы при этом бороться за чемпионство в Испании? Безусловно. Ведь нам удалось выиграть Ла Лигу в прошлом году. Я убежден, что мы способны побороться за самые высокие цели в оставшиеся несколько месяцев сезона", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 38 очков после 18 туров. В этих матчах каталонцы пропустили 21 гол.