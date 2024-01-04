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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави рассказал о главной проблеме «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ключевой проблеме своей команды в текущем сезоне.

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Источник: Reuters

"Больше всего меня беспокоит оборона. Даже забивая по два-три гола за матч, нам иногда не удаётся победить из-за ошибок в защите. Мы пропускаем слишком, слишком много.

Можем ли мы при этом бороться за чемпионство в Испании? Безусловно. Ведь нам удалось выиграть Ла Лигу в прошлом году. Я убежден, что мы способны побороться за самые высокие цели в оставшиеся несколько месяцев сезона", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 38 очков после 18 туров. В этих матчах каталонцы пропустили 21 гол.

Ранее наставник «Барселоны» высказался о целях своей команды в текущее трансферное окно.

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