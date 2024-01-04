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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:49 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ПСЖ в 12-й раз выиграли Суперкубок Франции

В матче за трофей парижане победили со счетом 2:0 «Тулузу».

Чемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

ТАСС, 4 января. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 обыграл «Тулузу» в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на «Парк де Пренс» в Париже.

Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (3-я минута) и Килиан Мбаппе (44). ПСЖ продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей, в последний раз команда уступала 7 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде итальянскому «Милану» (1:2).

ПСЖ в 12-й раз стал победителем Суперкубка Франции — рекорд турнира. Ближайшим преследователем по этому показателю является «Лион», на счету которого восемь титулов.

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