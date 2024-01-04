Футболисты ПСЖ в 12-й раз выиграли Суперкубок Франции
Чемпионат Франции: таблица и календарь
В матче за трофей парижане победили со счетом 2:0 «Тулузу».
В матче за трофей парижане победили со счетом 2:0 «Тулузу».
ТАСС, 4 января. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 обыграл «Тулузу» в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на «Парк де Пренс» в Париже.
Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (3-я минута) и Килиан Мбаппе (44). ПСЖ продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей, в последний раз команда уступала 7 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде итальянскому «Милану» (1:2).
ПСЖ в 12-й раз стал победителем Суперкубка Франции — рекорд турнира. Ближайшим преследователем по этому показателю является «Лион», на счету которого восемь титулов.