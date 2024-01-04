Футболисты ПСЖ в 12-й раз выиграли Суперкубок Франции

ТАСС, 4 января. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 обыграл «Тулузу» в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на «Парк де Пренс» в Париже.

Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (3-я минута) и Килиан Мбаппе (44). ПСЖ продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей, в последний раз команда уступала 7 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде итальянскому «Милану» (1:2).