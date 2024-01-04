«Жирона» на 91-й минуте вырвала победу у «Атлетико» и сравнялась с «Реалом» по очкам
Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимала «Атлетико».
Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимала «Атлетико».
Матч прошёл в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершился победой хозяев со счётом 4:3.
В составе хозяев забивали Валери, Савио и Дэйли Блинд и Иван Мартин. Отметим, победный гол «Жирона» забила на 91-й минуте.
За «Атлетико» хет-трик оформил Альваро Мората.
Таким образом, «Жирона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 11 матчей. «Атлетико», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние четыре матча.
«Жирона» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 48 очков. Столько же очков у лидирующего «Реала». «Атлетико», в свою очередь, остался на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Жирона» встретится с «Альмерией», а «Атлетико» проведёт матч с «Гранадой». Матчи пройдут 14 и 20 января соответственно.