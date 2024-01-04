Легионер покинул «Тобол» и нашел новый клуб
Сербский защитник Иван Рогач покинул «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.
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Сербский защитник Иван Рогач покинул «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.
31-летний Рогач перешел в «Тобол» в марте 2023 года. За это время он провел за костанайскую команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Легионер ушел связи с истечением срока контракта. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Добавим, что Рогач уже нашел себе новый клуб — перешел в ташкентский «Локомотив». Соглашение трехкратного чемпиона Узбекистана с футболистом рассчитано до конца 2024 года.