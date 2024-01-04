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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер покинул «Тобол» и нашел новый клуб

Сербский защитник Иван Рогач покинул «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

31-летний Рогач перешел в «Тобол» в марте 2023 года. За это время он провел за костанайскую команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Легионер ушел связи с истечением срока контракта. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Добавим, что Рогач уже нашел себе новый клуб — перешел в ташкентский «Локомотив». Соглашение трехкратного чемпиона Узбекистана с футболистом рассчитано до конца 2024 года.

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