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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Европейскому клубу предложили кандидата в сборную Казахстана

Ескендир Кыбырай, покинувший на днях «Актобе», намеревался продолжить карьеру в Европе и, в частности, его услуги были предложены литовскому «Жальгирису», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

26-летний футболист на данный момент является свободным агентом. По информации источника знакомого с ситуацией, «Жальгирис» под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина изучал профиль игрока, но в итоге литовский клуб решил, что позиция правого защитника сейчас не нуждается в обновлении.

Кроме того, тот же «Жальгирис» интересовался центрбеком «Кызыл-Жара» Бекзатом Шадмановым, но опять же, до предметных переговоров дело не дошло.

Кыбырай в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана провел за «Актобе» 13 матчей и забил два гола. Ранее в КПЛ он выступал за «Шахтер» и «Жетысу», а на молодежном уровне защищал цвета «Кайрата».

Также является кандидатом в сборную Казахстана. На счету защитника лишь одно попадание в заявку — это было в товарищеском матче с Таджикистаном.

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