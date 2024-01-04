Европейскому клубу предложили кандидата в сборную Казахстана
Ескендир Кыбырай, покинувший на днях «Актобе», намеревался продолжить карьеру в Европе и, в частности, его услуги были предложены литовскому «Жальгирису», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ескендир Кыбырай, покинувший на днях «Актобе», намеревался продолжить карьеру в Европе и, в частности, его услуги были предложены литовскому «Жальгирису», сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний футболист на данный момент является свободным агентом. По информации источника знакомого с ситуацией, «Жальгирис» под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина изучал профиль игрока, но в итоге литовский клуб решил, что позиция правого защитника сейчас не нуждается в обновлении.
Кроме того, тот же «Жальгирис» интересовался центрбеком «Кызыл-Жара» Бекзатом Шадмановым, но опять же, до предметных переговоров дело не дошло.
Кыбырай в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана провел за «Актобе» 13 матчей и забил два гола. Ранее в КПЛ он выступал за «Шахтер» и «Жетысу», а на молодежном уровне защищал цвета «Кайрата».
Также является кандидатом в сборную Казахстана. На счету защитника лишь одно попадание в заявку — это было в товарищеском матче с Таджикистаном.