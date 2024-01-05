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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Беллингем стал самым дорогим футболистом в мире по версии CIES

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых дорогих футболистов по версии международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

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Источник: Reuters

Согласно данным источника, стоимость футболиста «королевского» клуба составляет € 267,5 млн.

На втором месте расположился нападающий «Манчесетер Сити» Эрлинг Холанд. Стоимость норвежца составляет € 251,2 млн. На третьем месте находится вингер «Реала» Винисиус Жуниор (€ 250,3 млн). Четвёртую строчку занимает ещё один игрок мадридцев Родриго Гоэс (€ 247,9 млн). Пятёрку самых дорогих футболистов замыкает игрок лондонского «Асренала» Букайо Сака (€ 223 млн).

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В этом сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 22 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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