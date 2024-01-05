Беллингем стал самым дорогим футболистом в мире по версии CIES

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В этом сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 22 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.